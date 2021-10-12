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Заработная плата бюджетников в Москве увеличится на 4,8 процента в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Заработная плата бюджетников в Москве увеличится на 4,8 процента в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Заработная плата учителей, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы увеличится на 4,8 процента в следующем году. Об этом рассказали во вторник, 12 октября, в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

В ходе заседания столичного правительства был одобрен проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

РИА Новости добавило, что глава города внес соответствующий законопроект в Московскую городскую думу.

В следующем году минимальный размер пенсии в столице с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. В настоящий момент выплата составляет 20 222 рубля в месяц.

Также во вторник, 12 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента.

В городском бюджете на следующий год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многие другие меры поддержки.

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