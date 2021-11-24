Росздравнадзор выявил почти 40 активных противников вакцинации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Росздравнадзор за три недели собрал собрал материалы на 37 антипрививочников. Отмечается, что больше всего нарушителей было обнаружено в Республике Карелия. В правоохранительные органы было направлено 18 материалов.

Затем — Ростовская область. Там было обнаружено восемь антиваксеров. В Волгоградской — пять активных противников.

Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области, пишут «Известия».

— Точное число антипрививочников станет известно позже, — отметили в центральном аппарате надзорного органа.

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В начале ноября территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в СК и прокуратуру данные о людях, которые участвуют в кампании против вакцинации от коронавируса. Сотрудники ведомства должны будут сообщать информацию о гражданах, деятельность которых имеет признаки правонарушений по статье УК «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».