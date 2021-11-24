Астрологи перечислили самые романтичные знаки зодиака

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Астрологи считают, что знаки зодиака могут оказывать влияние не только на отношение к жизни и работоспособность, но и на любовь. Так, например, они выделили нескольких представителей, которые являются более романтичными, чем остальные.

Весы всегда открыты к окружающему миру. Представители этого знака зодиака прекрасно чувствуют и понимают других. Также они без проблем находят общий язык со всеми. Однако кому-то их нежность может показаться наигранной, но это не так. У Весов все по-настоящему, любовь нужна им как воздух, жить без этого они не могут.

Чуткие, эмоциональные и ранимые Раки обожают нежность и демонстрацию чувств. Им нравится дарить любом и получать ее взамен. Также они являются безумно тактильными. Им важны прикосновения, объятия, поцелуи, влюбленные взгляды. Для них это не дополнение, а обязательное условие любви, пишет Пятый канал.

Рыбы всегда стремятся окружить заботой свое общества. Кроме этого они часто многого ждут от своего возлюбленного. В любви Рыбы бескорыстны и щедры, им нравится ощущать свою значимость. Романтические проявления с их стороны всегда будут красивыми и искренними.

22 ноября астрологи назвали пары, которые являются хорошими партнерами. Астрологи советуют выбирать партнера, внимательно и тщательно проштудировав гороскоп. Именно это должно обеспечить положительный результат и счастливую совместную жизнь.