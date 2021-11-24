Петр Бирюков рассказал о ходе работ по замене шумозащитных экранов в Москве

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Запланированные на этот год работы по замене шумозащитных экранов в столице выполнены на 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тыс. квадратных метров конструкций протяженностью примерно 22 километра. Работы выполнены на 70 процентов — обновили экраны общей площадью около 70 тысяч квадратных метров, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, новые экраны появились на МКАД — между развязками Рижская и Строгино-Мякинино, а также на Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники.

В настоящее время работы проводятся на Варшавском шоссе (от МКАД до Подольска), улицах Александра Печерского и Александры Монаховой в ТиНАО.

В ближайшем будущем они начнутся на МКАД от Рублевской до Рижской транспортных развязок.

— При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он пояснил, что выбор высоты ограждения зависит от силы звукового воздействия. Выбор модели экрана происходит с учетом расстояния до жилых домов, рельефа территории и загруженности трассы.

Например, на участках вдоль МКАД используются конструкции высотой около восьми метров.

Городские службы на регулярной основе очищают шумозащитные экраны, а также проводят ремонт поврежденных конструкций.

До этого Петр Бирюков рассказал, что в 2021 году более 90 километров барьерных ограждений, которые были повреждены в ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы.