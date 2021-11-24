Школьники из Москвы попробуют себя в конкурсе «Новые вершины»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Конкурсная программа «Новые вершины» стартует 29 ноября для московских школьников. В рамках мероприятия ребята покажут свои творческие таланты, знания и навыки в авиастроении и разработке роботов и примут участие и интеллектуальных турнирах. Конкурс завершится в мае следующего года.

В рамках мероприятия учащимся предложат шесть сфер: «Техническое творчество», «Естественно-научное творчество», «Театральное искусство и литературное творчество», «Вокальное, хореографическое и исполнительское искусство», «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» и «Молодежные инициативы и мультимедийное творчество».

— Конкурсная программа «Новые вершины» — это полигон для раскрытия возможностей школьников. Она помогает школьникам на практике развивать свои навыки, а профессиональному сообществу города ― открывать юные таланты. Партнерами программы выступают представители ведущих вузов столицы, а также известные деятели культуры и искусства, — отметила директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

За время конкурса ребята познакомятся с опытными экспертами из разных профессий. Например, 30 ноября для них выступит народный артист РФ и ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. А 1 ноября занятие проведет заслуженный артист России и хореограф Егор Дружинин.

Победители программы получат шанс попасть в программу «Время взлетать», пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях российская сборная установила на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике абсолютный рекорд. Интеллектуальное состязание проходило с 14 по 21 ноября в Колумбии в онлайн-формате.