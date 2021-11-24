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«Пусть придут к нам»: Проценко прокомментировал открытое письмо противникам вакцинации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Пусть придут к нам»: Проценко прокомментировал открытое письмо противникам вакцинации
Фото: Администрация президента РФ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что побудило его подписать открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса.

По его словам, сейчас мнение какого-нибудь известного человека может «развеять» мнение профессионалов. Все больше людей в окружении врача начинают приводить ему контраргументы о вакцинации, услышанные от каких-нибудь медийных личностей. Поэтому Проценко и решил вместе с еще 10 известными российскими врачами написать противникам вакцинации открытое письмо.

— Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные» зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам, — пишет главврач больницы в Коммунарке в своем Telegram-канале.

Проценко утверждает, что в подобных спорах ничего нельзя достигнуть одними разговорами. Нужно действовать, чтобы изменить мнение противников вакцинации, иначе придется столкнуться со все большим числом волн коронавируса.

— Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо, — заявил Проценко.

Он также считает, что посещение противниками «красных» зон действительно может изменить их отношение к вакцинации.

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До этого Проценко и еще 10 известных врачей РФ написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные» зоны, реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

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