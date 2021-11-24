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Известные врачи РФ предложили противникам вакцинации посетить «красную зону» и морги

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Известные врачи РФ предложили противникам вакцинации посетить «красную зону» и морги
Табличка на входе в «красную» зону / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.

Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

— Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать, — говорится в открытом письме.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

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До этого стало известно, что Росздравнадзор за три недели собрал собрал материалы на 37 антипрививочников. Отмечается, что больше всего нарушителей было обнаружено в Республике Карелия. В правоохранительные органы было направлено 18 материалов.

начале ноября территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в СК и прокуратуру данные о людях, которые участвуют в кампании против вакцинации от коронавируса.

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