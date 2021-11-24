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Выделенные полосы для транспорта появятся еще на пяти улицах Москвы 13 декабря

Виктория Сикерина

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Выделенные полосы для транспорта появятся еще на пяти улицах Москвы 13 декабря
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Электродная улица Карта всех событий

Выделенные полосы для городского общественного транспорта введут еще на пяти участках улиц в Москве с 13 декабря. Об этом стало известно в среду, 24 ноября.

Приоритет движения получат автобусы и электробусы, следующие по Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицам, Симферопольскому и Новорязанскому шоссе.

Так, на участке от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта Зеленодольской улицы нанесут специальную разметку протяженностью 400 метров. Здесь ежедневно 28 тысяч горожан пользуются четырьмя маршрутами транспорта.

На Электродной улице выделенная полоса длиной 450 метров появится от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Приоритетным движением обеспечат автобусы № 46 и 659.

На Верхней Сыромятнической улице на участке от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка введут выделенную полосу для маршрутов № 024 и 40.

Также приоритетный проезд введут на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе и на участке от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до дома № 4 на Новорязанском шоссе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

23 ноября свыше пятидесяти столичных добровольцев вышли на улицы города, чтобы проинформировать москвичей об изменениях в транспортных маршрутах в центре и на юге столицы. Помощь волонтеров понадобилась из-за запуска новой маршрутной сети «Магистраль» в указанных округах.

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