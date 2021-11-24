Почти 20 столичных предприятий получили субсидии и льготы с начала 2021 года

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За 10 месяцев 2021 года 17 промышленных предприятий получили финансовую поддержку в виде субсидий и льгот от столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 24 ноября.

Он отметил, что город предоставляет бизнесу различные меры поддержки.

— Предприятиям присваиваются статусы, открывающие доступ к налоговым льготам, оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов. В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что 13 компаний получили помощь в виде субсидий, а четыре — в виде льготных займов.

Москва активно поддерживает столичных предпринимателей в последние годы. 23 ноября стало известно, что меры поддержки в отношении промышленных предприятий столицы расширят. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Полученные денежные средства компании смогут потратить на покупку техники или прав на интеллектуальную деятельность, уплату процентов по кредитам на производственное оборудование и другие нужды.