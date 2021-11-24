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Подмосковные врачи поддержали открытое письмо противникам вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные врачи поддержали открытое письмо противникам вакцинации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области Ирина Шилкина и главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев поддержали открытое письмо российских коллег противникам вакцинации.

Подмосковные специалисты отметили, что еще не привитым жителям Московской области нужно решиться на вакцинацию: так они смогут защитить себя и свое окружение.

— К сожалению, мы в Московской области не достигли той необходимой степени вакцинации, которая должна быть. Желательно это 80–90 процентов, но мы даже не достигли той минимальной цифры в 70 процентов, — отметила Ирина Шилкина в комментарии «360».

Фадеев напомнил, что противники вакцинации подвергают опасности не только себя, но и своих близких, знакомых, коллег. Они могут стать переносчиками заболевания и распространять инфекцию. По его словам, только массовая вакцинация позволит остановить пандемию.

Открытое письмо к известным противникам вакцинации подписали 11 врачей. Они предложили противникам прививок посетить «красные» зоны. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

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