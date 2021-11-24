Свыше 2,5 тысячи жителей Алексеевского района Москвы расселят по реновации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Кибальчича Карта всех событий

Более 2,5 тысячи москвичей переселят по программе реновации жилищного фонда в Алексеевском районе. Для этого власти города подобрали четыре стартовые площадки. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 24 ноября.

Он отметил, что всего в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы 17 жилых многоэтажек подлежат сносу и расселению. В этих домах проживают 2,8 тысячи человек.

— Для волнового переселения подобраны четыре стартовые площадки. Их градостроительный потенциал таков, что он позволит предоставить новое жилье более 2,5 тысячам человек, таким образом, практически полностью перекрывается потребность в площадях для переселения, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что стартовые площадки выбрали на улицах Кибальчича, Константинова, Маломосковской и Староалексеевской.

Руководитель департамента заключил, что в Алексеевском районе до 2024 года расселят три дома. Остальные здания планируется расселить до 2028 года.

23 ноября стало известно, что столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города больше всего объектов по программе реновации жилищного фонда.