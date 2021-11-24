Еще пять направлений организовали в программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пять новых направлений организовали в образовательной программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции». Проект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства в Москве.

Так, к числу направлений прибавились «Специалист кол-центра», «Специалист по stories в социальной сети Instagram», «Дизайнер рекламных баннеров», «Верстальщик презентаций» и «Разработчик чат-ботов». В них смогут принять участие жители столицы от 16 лет.

Заявку можно отправить до 1 декабря. Обучающий курс продлится по каждой специальности около двух недель.

— Программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» ориентирована на увеличение числа самозанятых граждан для достижения целей нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. Она помогает москвичам начать зарабатывать с помощью востребованных навыков. Из участников стартовавшего в августе потока программы к категории самозанятых присоединились уже более 2,5 тысячи человек, — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, число самозанятых в столице в настоящий момент составляет 818 тысяч человек.

Сейчас в программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции» действует 20 направлений. Среди них интернет-менеджмент, создание лендингов, копирайт, работа стилиста и флориста и многое другое, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что конкурсная программа «Новые вершины» стартует 29 ноября для московских школьников. В рамках мероприятия ребята покажут свои творческие таланты, знания и навыки в авиастроении и разработке роботов и примут участие в интеллектуальных турнирах. Конкурс завершится в мае следующего года.