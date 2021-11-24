«Поддержим»: Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов для СМИ, размещающих о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации. Об этом в среду, 24 ноября, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Уточняется, что размеры подобных штрафов будут достигать пяти миллионов рублей.

— Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность, — передают слова председателя комитета РИА Новости.

До этого Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами. Согласно проекту документа Минздрава, штрафы составят до одного миллиона рублей, за повторное нарушение – до пяти миллионов.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что тест на поддельный сертификат от коронавирусной инфекции не планируется применять массово в России. Отмечается, что данный тест определяет наличие в крови специальных антител, которые вырабатываются после вакцинации.

Кроме того, 10 ноября Троицкий суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 34-летнему жителю столицы Геннадию Моисееву предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что мужчине вменили уголовную статью «Сбыт поддельного официального документа».