Психотерапевт назвала способ избежать бессмысленных трат в «черную пятницу»

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Как делать покупки осознанно и избежать бессмысленных трат в «черную пятницу», рассказала врач-психиатр, психотерапевт Надежда Панова.

Первое правило безопасных для кошелька покупок в «черную пятницу» — брать именно те вещи, которые действительно необходимы, покупка которых была запланирована и без распродажи. Как отметила психолог, все акции и распродажи чаще всего воздействуют не на рациональное, а на эмоциональное.

— Каждый раз, когда вас тянет немедленно купить «скидочную» вещь, остановитесь и хорошенько подумайте, действительно ли в ней есть необходимость, — отметила Панова в комментарии РИАМО.

Спонтанные покупки тоже могут происходить, но нужно четко понимать, сколько вы имеете возможность потратить просто так, для удовольствия, чтобы затем не возникло финансовых проблем. По ее словам, зачастую радость от незначительной покупки не менее сильная, чем от крупных приобретений.

Панова добавила, что есть состояния, при которых импульсивные покупки контролировать очень сложно: это гипоманиакальные фазы при биполярном расстройстве и некоторых других психических состояниях. Если они присутствуют, необходимо обратиться за консультацией к специалистам.

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