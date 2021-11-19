Экономист дал советы, как потратить меньше денег на новогодние подарки

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Доцент кафедры менеджмента Северо-западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе дал советы, как не потратить большое количество денег на новогодние подарки.

Эксперт отметил, что новогодние праздники обычно становятся серьезным испытанием для бюджета. Большая часть денег уходит на подарки и покупки к новогоднему столу.

Экономист советует четко спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники. С помощью заранее расписанного бюджета можно держать ситуацию под контролем и понимать, сколько можно потратить. Привычку записывать доходы и расходы, а затем анализировать траты, стоит сделать постоянной.

Покупать подарки лучше заранее, а не в последний месяц, пользуясь скидками, которые предоставляют магазины.

— Например, «черная пятница» скоро начнется. Не стоит покупать подарки в новогоднее время, когда на товары ажиотажный спрос и высокие цены, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

До этого эксперты рассказали, как не попасться на уловки магазинов в период распродаж.