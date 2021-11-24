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«Это лишнее»: Волочкова удивила общественность процедурами красоты

Виктория Сикерина

Общество
«Это лишнее»: Волочкова удивила общественность процедурами красоты
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина и блогер Анастасия Волочкова никогда не скрывала тягу к косметологии и различным процедурам. На днях она рассказала поклонникам о новой стрижке и обновленном цвете волос.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в личном блоге. Волочкова появилась перед публикой в яркой шелковой пижаме на фоне богатого убранства собственного дома. Образ дополнили естественный макияж и аккуратная укладка.

На одной из фотографий балерина показала своего стилиста. По словам артистки, он специально приехал в ее коттедж, чтобы привести звездную шевелюру в порядок.

— Мы в доброй беседе провели несколько часов. Очень глубокий и интересный человек, профессионал своего дела, — отметила Волочкова.

Также блогер попросила подписчиков высказать мнение по поводу обновленного имиджа. Однако аудитория негативно отреагировала на пост. Поклонники обвинили балерину в неухоженности, пошлости и вульгарности, а также не оценили перевоплощение.

«Ну почему везде виден лифчик?»; «А что, сейчас принято принимать гостей в пижаме?»; «А где изменения? Не увидела»; «Ого, впервые ее вижу с чистыми волосами»; «Зачем нам видеть парикмахера? Это лишнее», — написали поклонники на странице Волочковой в социальной сети Instagram.

На днях балерина Анастасия Волочкова, ставшая жертвой мошенников финансовой пирамиды QBF, призналась, что это не первый ее «печальный опыт с инвестициями». Воспоминаниями артистка поделилась с «Вечерней Москвой».

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