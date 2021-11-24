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Киану Ривз назвал себя мужем Вайноны Райдер

Евгений Белоусов

Общество
Киану Ривз назвал себя мужем Вайноны Райдер
Фото: Youtube / The Late Show with Stephen Colbert

Голливудский актер Киану Ривз объявил себя формальным мужем актрисы Вайноны Райдер

Ранее Райдер шутила о том, что они с Ривзом по-настоящему женаты, так как они сыграли влюбленных Джонатана Харкера и Мину Мюррей в «Дракуле» (1992) Френсиса Форда Копполы. На съемочной площадке пару поженил «настоящий» румынский священник.

— Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у Бога, — передает слова актера Esquire.

В сентябре кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер четвертой части научно-фантастической франшизы «Матрица», получившей название «Матрица: Воскрешение». Теперь авторы раскрыли некоторые подробности будущей ленты. У главного героя Нео, которого исполнил Киану Ривз, сохранились отдельные воспоминания о прошлых приключениях.

За первые три часа трейлер набрал более 3,5 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков. Сейчас под роликов уже более 38 миллионов просмотров. Пользователи отметили в комментариях, что «очень рады» вновь встретиться с любимыми персонажами и с нетерпением ждут выхода ленты.

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