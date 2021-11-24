Сенатор назвала видео блогеров с гонками на улицах доказательством их вины

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Видео блогеров, которые выкладывают в своих аккаунтах ролики с гонками на улицах, будут считаться доказательством правонарушений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, блогеры, снимающие свою опасную езду на видео и публикующие ролики в интернете, оказывают себе медвежью услугу.

— Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций, — передает слова сенатора РИА Новости.

Кроме того, Рукавишникова напомнила, что в КоАП РФ нет самостоятельного состава «опасное вождение», но подобную поправку уже заложили в проект нового кодекса.

— Недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава, — отметила сенатор.

20 ноября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Автомобили столкнулись возле дома № 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК.

Водитель BMW скончался на месте, а его пассажир умер по дороге в больницу. Водителем оказался блогер Саид Губденский, пассажиром — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Позднее стало известно, что блогер Саид Губденский неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав.