Погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера лишали водительских прав

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 31 Карта всех событий

Блогер Саид Губденский, погибший вместе со своим пассажиром в ДТП на Кутузовском проспекте, неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В связи с данным фактом надзорное ведомство организовало проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

— При этом будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершившим 20 ноября ДТП на Кутузовском проспекте, что явилось причиной совершения административных правонарушений и в конечном итоге деяния, повлекшего смерть человека, — говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что 28-летний блогер, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и лишался права управления транспортным средством.

Саид Губденский на своих страницах в социальных сетях размещал видеоролики, на которых он грубо нарушает ПДД, среди которых, в том числе, движение по полосе для маршрутных ТС, без номеров.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

До этого сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погибли блогер Саид Губденский и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы было ограничено и осуществлялось по полосе встречного движения.

Позже в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение на Кутузовском проспекте полностью восстановили.