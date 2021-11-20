Момент аварии на Кутузовском проспекте попал на видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 31 Карта всех событий

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погиб блогер Саид Губденский и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

На видеорегистратор одного из участников движения попал момент, когда автомобиль BMW вылетает на полосу встречного движения и врезается в другую машину.

До этого в Сети появилось видео первых минут после аварии.

На кадрах видно, как пассажира автомобиля BMW, вылетевшего от удара на проезжую часть, прямо на месте аварии пытаются реанимировать медики. Позже пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы было ограничено и осуществлялось по полосе встречного движения.

Позже в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение на Кутузовском проспекте полностью восстановили.