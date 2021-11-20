Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на Кутузовском проспекте полностью восстановили после крупного ДТП

Михаил Алимов

Город
Движение на Кутузовском проспекте полностью восстановили после крупного ДТП
Фото: Мобильный репортер
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение на Кутузовском проспекте полностью восстановлено после крупного ДТП. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по Кутузовскому проспекту по направлению в область выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте. Пассажир BMW позже умер в больнице. Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Движение транспорта после аварии осуществлялось по встречной полосе. Владельцем BMW оказался блогер Саид Губденский. Врачам не удалось его спасти.

В этот же день в столице произошла еще одна авария. На Ленинградском шоссе в районе дома 6, строение 32 (после пересечения с Балтийской улицей) столкнулись два автомобиля. В сторону области для движения были заняты две полосы. Еще две полосы оставались свободными. Движение также полностью восстановлено.

Читайте также:
ДТП Москва Транспорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте