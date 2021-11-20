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Движение затруднено на Ленинградском шоссе после столкновения двух автомобилей

Михаил Алимов

Происшествия
Движение затруднено на Ленинградском шоссе после столкновения двух автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

На Ленинградском шоссе столкнулись два автомобиля. Затруднено движение в сторону области. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Ленинградском шоссе в районе дома 6, строение 32 (после пересечения с Балтийской улицей) столкнулись два автомобиля, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В сторону области для движения заняты две полосы. Еще две полосы остаются свободными.

В этот же день в столице произошла еще одна авария. В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по Кутузовскому проспекту, по направлению в область, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте. Пассажир BMW позже умер в больнице. Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Владельцем BMW оказался блогер Саид Губденский. Врачам не удалось его спасти.

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