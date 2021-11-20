Опубликовано видео первых минут после аварии на Кутузовском проспекте

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Сети появилось видео первых минут после крупной аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погибли блогер Саид Губденский и его пассажир.

На кадрах видно, как пассажира автомобиля BMW, вылетевшего от удара на проезжую часть, прямо на месте аварии пытаются реанимировать медики. Позже пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Видео: Telegram-канал «112»

Ранее стало известно, что автомобиль BMW, вылетевший на полосу встречного движения и спровоцировавший столкновение, принадлежит блогеру Саиду Губденскому.

В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.