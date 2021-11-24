«Более продвинутая, чем «Подорожник»: названы сроки внедрения карт «Тройка» в Ленобласти

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петербурга и области запланировали внедрить столичную систему оплаты проезда «Тройка» в регионе к маю следующего года. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 24 ноября.

— В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно, — ответил он на соответствующий вопрос.

Дрозденко добавил, что в городе и области в настоящий момент частично действует местный проездной билет «Подорожник». Однако московская карта более современная, по его словам.

— «Тройка» более продвинутая, чем «Подорожник», — заявил губернатор.

Глава региона заключил, что «Тройку» уже внедрили в Тверской, Калужской и других областях, что показывает ее эффективность. По этой причине власти Ленинградской области готовы к таким мерам, пишет РИА Новости.

23 ноября с момента введения проездных карт «Тройка» в общественном транспорте Тулы и Тульской области прошел один год. Регион первым решил присоединиться к московской системе оплаты проезда.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что введение карты «Тройка» в регионе упростило жизнь пассажиров и позволило им сэкономить около четырех миллионов рублей.