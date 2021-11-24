Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Более продвинутая, чем «Подорожник»: названы сроки внедрения карт «Тройка» в Ленобласти

Виктория Сикерина

Общество
«Более продвинутая, чем «Подорожник»: названы сроки внедрения карт «Тройка» в Ленобласти
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петербурга и области запланировали внедрить столичную систему оплаты проезда «Тройка» в регионе к маю следующего года. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 24 ноября.

— В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно, — ответил он на соответствующий вопрос.

Дрозденко добавил, что в городе и области в настоящий момент частично действует местный проездной билет «Подорожник». Однако московская карта более современная, по его словам.

— «Тройка» более продвинутая, чем «Подорожник», — заявил губернатор.

Глава региона заключил, что «Тройку» уже внедрили в Тверской, Калужской и других областях, что показывает ее эффективность. По этой причине власти Ленинградской области готовы к таким мерам, пишет РИА Новости.

23 ноября с момента введения проездных карт «Тройка» в общественном транспорте Тулы и Тульской области прошел один год. Регион первым решил присоединиться к московской системе оплаты проезда.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что введение карты «Тройка» в регионе упростило жизнь пассажиров и позволило им сэкономить около четырех миллионов рублей.

Читайте также:
Александр Дрозденко Ленинградская область Карта «Тройка»
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте