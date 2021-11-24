Подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи

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Подмосковные муниципалитеты получили 39 новых машин скорой помощи. Губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Серпухов передал ключи сотрудникам местной подстанции.

Подстанция в Серпухове обслуживает почти 200 000 жителей. Ежедневно на линии выходит двадцать бригад, средняя нагрузка на каждую составляет до 24 вызовов в сутки.

Андрей Воробьев выразил благодарность сотрудникам скорой помощи за их труд, отметив, что в настоящее время на медиках лежит колоссальная нагрузка.

До середины декабря автопарк скорой увеличится еще на 135 машин. В общей сложности в этом году округа региона получат 341 новый автомобиль. Все они оснащены современным оборудованием, передает портал «Подмосковье сегодня».

В регионе также действуют меры поддержки медицинских специалистов. Так, с 2016 года по программе соципотеки жилье получили уже более 1,2 тысячи человек. Кроме того, медики могут получить бесплатные земельные участки.

До этого подмосковные врачи поддержали открытое письмо противникам вакцинации.