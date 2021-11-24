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Юрист предложил ввести запрет на указание пола виновников ДТП

Ирина Игнатенко

Общество
Юрист предложил ввести запрет на указание пола виновников ДТП
Фото: pixabay.com

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин выступил с предложением законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий.

— Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол, — заявил Бородин в комментарии Life.ru.

Он добавил, что при поступлении дела в суд в нем указано «водитель», без уточнения пола.

Виталий Бородин добавил, что зачастую, когда выясняется, что за рулем была женщина, средства массовой информации и люди в комментариях в соцсетях начинают писать различные оскорбления и неприятные вещи, касающиеся всех женщин-водителей.

До этого стало известно, что в Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ. По мнению авторов законопроекта, такой запрет поможет сохранить межнациональное согласие между странами.

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