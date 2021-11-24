Оперная певица Изабель Леонард впервые выступит в России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13 Карта всех событий

Большой зал Московской консерватории имени Чайковского 15 января 2022 года приглашает ценителей высокого искусства на концерт звезды мировой оперной сцены Изабель Леонард. Трехкратный лауреат премии Grammy впервые порадует российскую публику своим выступлением. Концерт пройдет в рамках празднования 155-летия Московской консерватории.

Сопровождать выступление певицы будет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет один из выдающихся оперных дирижеров нынешнего поколения, лауреат Grammy, Марко Армилиато.

Ярчайшая представительница Джульярдской школы, меццо-сопрано Изабель Леонард дебютировала в 2007 году в партии Стефана в опере «Ромео и Джульетта». В том же году она впервые вышла с этой партией на сцену Метрополитен-опера, где с тех пор выступает каждый сезон.

Невероятная техника владения фиоритурой является визитной карточкой Изабель Леонард. Она абсолютно органична как в партиях классических героинь, так и в современной опере XXI века.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

В концертном зале «Мир» 5 декабря состоится премьера большого итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо».

Гостей ждет расширенный музыкальный состав, сочетание музыки и визуальных эффектов, современное прочтение любимой итальянской эстрады, уникальная программа, музыкальные сюрпризы и, конечно, полное погружение в итальянскую музыкальную культуру.