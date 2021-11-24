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Народный календарь. Чем накормить мужа 25 ноября, чтобы он стал ласковым

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем накормить мужа 25 ноября, чтобы он стал ласковым
Фото: pexels.com / Emma Bauso

В этот день Православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. 25 ноября женщине нужно накормить мужа орехами, тогда он станет ласковым и нежным.

Если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы. На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго. А вот девушкам не стоит в этот день приобретать обувь на пару с подругой — к неудачам на любовном фронте.

Прислушивайтесь к советам, данным 25 ноября, потому что они вам помогут в жизни. Считается, что в этот день все мужчины очень щедры.

Приметы погоды:

Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.

Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.

Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.

Если в этот день снег выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем накормить мужа 25 ноября, чтобы он стал ласковым

Именины отмечают: Степан, Николай, Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор.

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