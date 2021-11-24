Народный календарь. Чем накормить мужа 25 ноября, чтобы он стал ласковым
В этот день Православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. 25 ноября женщине нужно накормить мужа орехами, тогда он станет ласковым и нежным.
Если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы. На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго. А вот девушкам не стоит в этот день приобретать обувь на пару с подругой — к неудачам на любовном фронте.
Прислушивайтесь к советам, данным 25 ноября, потому что они вам помогут в жизни. Считается, что в этот день все мужчины очень щедры.
Приметы погоды:
Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.
Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.
Если в этот день снег выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Степан, Николай, Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор.