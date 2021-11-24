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Психолог пояснила, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог пояснила, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Поход к психологу перестал быть для многих людей надуманной блажью или признаком роскоши, превратившись в еще одну жизненную потребность современного человека. Об этом рассказала психолог Ирина Рыжкова.

Она отметила, что еще несколько лет назад фраза «Я хожу к психологу» приравнивалась к наличию серьезных психических заболеваний, в настоящее время она стала обычной и не вызывает удивления. Консультация с психологом дает новые возможности для развития отношений и карьерного роста, помогает справиться с негативными эмоциями и идти к достижению новых целей.

Ирина Рыжкова добавила, что уровень стресса, который испытывают современные люди, существенно вырос.

— Стресс долгое время рос в обществе и сейчас достиг своего пика под влиянием как самой пандемии коронавируса, так и ее последствий. Многие люди оказались без работы, их отношения разрушились, бизнес закрылся, многие столкнулись с разрушением привычного образа жизни, — отметила она в комментарии ФАН.

Все эти причины подтолкнули людей обратиться к психологам, добавила она.

До этого психотерапевт объяснил, как пандемия повлияла на психику людей.

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