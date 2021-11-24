Работодатели занялись поиском контролеров QR-кодов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Согласно исследованию компании HeadHunter, в России вырос спрос на контролеров QR-кодов. Вакансии для них с недавнего времени стали публиковать работодатели.

Уточняется, что за последнее время в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Чаще всего контролеры требуются в торговые центры и заведения общепита.

— Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. В Петербурге также за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов, — передает слова исследования ТАСС.

Больше половины предполагает полный рабочий день (54 процента), еще в 39 процентах указан сменный график. Требований к опыту работы нет практически нигде — 87 процентов.

Также специалисты нашли почти 100 человек, которые сами ищут работу контролерами QR-кодов и температуры тела.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.