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Диетолог назвал альтернативу вредным десертам для желающих похудеть

Анастасия Колоскова

Общество
Диетолог назвал альтернативу вредным десертам для желающих похудеть
Фото: pixabay.com

Желающие скинуть лишние килограммы должны отказаться от вредных и жирных десертов, отдав предпочтение горькому шоколаду. Об этом рассказал британский врач-диетолог Майкл Мосли.

По словам эксперта, срывы при похудении чаще всего происходят из-за сладостей. Чтобы этого избежать, диетолог посоветовал хранить дома темный шоколад с содержанием какао не менее 75 процентов и есть его небольшими порциями, заменяя более вредные десерты.

Мосли также добавил, что многие люди испытывают трудности с регулярными занятиями спортом, так как пугаются перспективы длительной физической нагрузки и отказываются от нее. Диетолог предлагает сократить время тренировок и включить больше движений в ежедневную рутину, например, время от времени вставать с офисного кресла и ходить по комнате, а также ходить по лестнице вместо лифта и больше передвигаться пешком, пишет издание Express.

До этого Майкл Мосли назвал наличие вредной еды в доме и большие тарелки главными врагами похудения. По его словам, человеческая сила воли сильно переоценена, и один из самых опасных моментов для худеющего человека — знать, что в доме есть вредные и вкусные продукты.

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