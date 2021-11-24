Нелегальный игорный клуб ликвидировали на севере Москвы

Фото: Скриншот видео МВД

Россия, Москва, улица Линии Октябрьской Железной Дороги Карта всех событий

На севере столицы правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного клуба. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, заведение с «азартными» игровыми автоматами находилось на улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Организаторы незаконного предприятия соблюдали меры конспирации. В клуб можно было попасть только по предварительной записи, а постоянные клиенты были внесены в телефонную базу данных.

— Сотрудниками полиции проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса, — рассказала Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Минувшим летом столичная полиция задержала подозреваемых в организации подпольного казино на западе города. Тогда задержанными оказались 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. Они разместили свое незаконное игорное предприятие в жилом доме на 2-й Мякининской улице.