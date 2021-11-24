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Диетолог Соломатина рассказала, как правильно пить согревающие напитки в холода

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Соломатина рассказала, как правильно пить согревающие напитки в холода
Фото: pixabay.com

Согреться и укрепить иммунитет в холодное время года помогут горячий чай и какао в сочетании с медом, имбирем, перцем или корицей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Традиционные согревающие напитки — это травяные чаи со специями, какао, глинтвейн, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она отметила, что пить подобные напитки необходимо в помещении, после того как человек вернулся с улицы. Перед выходом на холод этого делать не стоит, так как повышается теплоотдача, усиливается потоотделение и тело может быстро охладиться на улице.

Также врач предупредила об опасности употребления алкогольных напитков на холоде. Часто люди пытаются согреться при помощи различных горячительных напитков. От их употребления усиливается периферическое кровообращение, но за счет уменьшения центрального. Теплоотдача увеличивается и человек замерзает быстрее, пояснила Соломатина.

Соломатина посоветовала добавлять в чай и какао корицу, гвоздику, разные виды перца, имбирь. Такой напиток даст дополнительную поддержку иммунитету.

До этого диетолог Гинзбург назвал болезни, которые лечит кофе.

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