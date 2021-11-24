Ученые выяснили, по какой причине люди могут смотреть сериалы запоем

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Просмотр сериалов запоем может сигнализировать о психологических проблемах и о том, что человек не понимает собственных эмоций. Такой вывод сделали специалисты Ягеллонского университета в Польше.

Исследователи провели опрос 645 человек в возрасте 18–30 лет, которые предпочитали смотреть две и более серии сериалов в день. Большинство респондентов смотрели за один раз не более пяти эпизодов, при этом почти пятая часть опрошенных могла посмотреть за один заход до 20 серий.

Ученые обнаружили, что в последнюю категорию вошли люди, которые плохо понимают свое эмоциональное состояние и неспособны отслеживать собственные импульсы, а также те, кто страдает от депрессивных расстройств и тревожности. При помощи сериала они хотят отвлечься от проблем, однако в дальнейшем продолжают смотреть его с развлекательной целью.

Исследователи отмечают, что называть зависимость от сериалов такой же опасной, как и другие виды зависимостей, преждевременно. Тем не менее они посоветовали стараться контролировать себя. Чтобы упростить задачу, нужно для начала отказаться от включения функции автовоспроизведения следующей серии, пишет «Газета.ру».

До этого психолог Ирина Рыжкова рассказала, что поход к психотерапевту перестал быть для многих людей надуманной блажью или признаком роскоши, превратившись в еще одну жизненную потребность современного человека.