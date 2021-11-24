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Психиатр предупредила о когнитивных нарушениях после коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Психиатр предупредила о когнитивных нарушениях после коронавируса
Фото: Pexels

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут заметить у себя повышенную раздражимость, ухудшение концентрации внимания, замедление реакций и ошибки в работе. Об этом рассказала врач-психиатр Мария Трофимова.

Специалист отметила, что данные симптомы могут наблюдаться у перенесших коронавирус как в тяжелой, так и в легкой форме. Особо внимательны к своему состоянию должны быть водители, предупредила врач, так как ухудшение концентрации рискует обернуться для них фатальными последствиями. Однако Трофимова успокоила, что перечисленные нарушения обратимы.

— Через полгода-год все более-менее приходит в норму, а вот в полной мере или нет — таких исследований пока не проводилось, — цитирует специалиста ФАН.

До этого психиатр и психотерапевт Алексей Каротам заявил, что за время пандемии у россиян выросло количество страхов. По его словам, кто-то боится выходить из дома, кто-то ищет у себя несуществующие симптомы, у кого-то обостряются фобии. Врач отметил, что, если у человека появилась тревожность, ее нельзя оставлять без внимания.

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