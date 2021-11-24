Безработный мужчина с пистолетом избил продавщицу за отказ продать ему товар

Фото: МВД по Москве

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы безработный мужчина избил продавщицу за отказ продать ему товар. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел в магазине бытовой техники на Люблинской улице. Мужчина потребовал продать ему товар, но получил отказ. Продавщица объяснила ему, что магазин уже закрыт. После этого злоумышленник достал пистолет и пригрозил женщине расправой, если та не выполнит его требование. Вдобавок он несколько раз ударил свою оппонентку по лицу.

После этого в конфликт вмешались охранники и попытались задержать мужчину. Однако он смог сбежать, бросив в магазине пистолет и патроны.

Сотрудники магазина обратились в полицию. Вскоре злоумышленника задержали.

— В кратчайшие сроки в Батайском проезде задержали подозреваемого — 40-летнего безработного местного жителя. Согласно проведенному исследованию, пистолет к огнестрельному оружию не относится и используется для подачи светозвукового сигнала, — заключила Гузь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Побои».

До этого сообщалось, что приезжий из Татарстана угрожал ножом кассиру магазина в Будайском проезде и требовал отдать ему всю выручку из кассы. Позже он был задержан росгвардейцами.