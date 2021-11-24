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Светлана Немоляева рассказала, почему не пошла на похороны Гафта и Джигарханяна

Анна Михалюк

Общество
Светлана Немоляева рассказала, почему не пошла на похороны Гафта и Джигарханяна
Фото: Youtube / Россия 1

Народная артистка РФСФР, актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала, почему не смогла побывать на похоронах Армена Джигарханяна и Валентина Гафта, с которыми работала и дружила на протяжении многих лет.

84-летняя артистка призналась, что не смогла проводить товарищей в последний путь по состоянию здоровья.

— Не смогла похоронить Валю Гафта, так же как и Армена Джигарханяна, моего грандиозного партнера по театру. Я сама болела. Да, мы с Арменом много играли вместе. Он всегда говорил мне: «Солнышко ты мое!» Мы очень хорошо друг к другу относились. Я очень страдала, когда у него начались проблемы со здоровьем, но тут уже не поможешь ничем, — рассказала артистка в программе «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Светлана Немоляева рассказала, что Гафт играл до последнего, пока были силы, и совсем себя в этом смысле не жалел. Его вдова Ольга Остроумова после ухода супруга смогла взять себя в руки. По словам Немоляевой, в этом ей помогла профессия.

В апреле 2021 года Валентина Гафта посмертно наградили призом ММКФ за вклад в мировой кинематограф.

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