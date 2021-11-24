«Это крик врачей»: депутат поддержал открытое письмо противникам вакцинации
Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов поддержал открытое письмо врачей, адресованное известным противникам вакцинации от коронавируса.
По его словам, такое обращение является «фактическим криком» медицинских специалистов.
— Это фактический крик врачей, потому что основная нагрузка за лечение пациентов лежит на докторах в «красных зонах». Вся система здравоохранения находится в очень напряженном состоянии. Поэтому ничего не остается делать, как писать открытые письма тем людям, которые открыто выступают против вакцинации, — пояснил Леонов в комментарии «Радио 1».
Депутат выразил надежду на то, что противники вакцинации задумаются и изменят свое отношение к этому вопросу. Это даст им возможность защитить себя и близких от коронавирусной инфекции.
Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации, среди которых немало известных артистов и политиков. Врачи предложили антипрививочникам посетить реанимации и морги, чтобы их мнение о необходимости вакцинации изменилось.