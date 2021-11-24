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«Это крик врачей»: депутат поддержал открытое письмо противникам вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
«Это крик врачей»: депутат поддержал открытое письмо противникам вакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов поддержал открытое письмо врачей, адресованное известным противникам вакцинации от коронавируса.

По его словам, такое обращение является «фактическим криком» медицинских специалистов.

— Это фактический крик врачей, потому что основная нагрузка за лечение пациентов лежит на докторах в «красных зонах». Вся система здравоохранения находится в очень напряженном состоянии. Поэтому ничего не остается делать, как писать открытые письма тем людям, которые открыто выступают против вакцинации, — пояснил Леонов в комментарии «Радио 1».

Депутат выразил надежду на то, что противники вакцинации задумаются и изменят свое отношение к этому вопросу. Это даст им возможность защитить себя и близких от коронавирусной инфекции.

Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации, среди которых немало известных артистов и политиков. Врачи предложили антипрививочникам посетить реанимации и морги, чтобы их мнение о необходимости вакцинации изменилось.

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