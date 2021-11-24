Японские ученые рассказали о пользе смеха

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Смех положительно влияет на когнитивные способности человек, так как улучшает кровообращение в лобных долях мозга. Такой вывод сделали ученые из университета Кинки в Японии.

Участниками эксперимента стали 25 женщин и мужчин в возрасте от 40 до 65 лет. Исследователи обнаружили, что смех приводил к увеличению скорости реакции, а также к улучшению памяти и внимательности. Помимо этого, смеющиеся люди продемонстрировали более высокие результаты в математических тестах и при опросах в других областях знания.

Выяснилось, что смех в 2,7 раза улучшал обращение крови в лобных долях мозга, которые, по утверждению нейробиологов, определяют мыслительные способности человека. Ученые также заметили, что смеявшиеся испытуемые меньше поддавались психологическому стрессу, пишет ФАН.

До этого врач-психиатр Мария Трофимова предупредила о когнитивных нарушениях после коронавируса. По ее словам, люди, переболевшие COVID-19, могут заметить у себя повышенную раздражимость, ухудшение концентрации внимания, замедление реакций и ошибки в работе.