Форум «Наследие» объявил фестивальный день

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

IV молодежный форум «Наследие» 27 ноября приглашает всех желающих на фестивальный день. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Здесь можно будет послушать лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.

Просветительская программа затронет разносторонние вопросы в сфере искусства, архитектуры и дизайна.

В рамках лектория будут раскрыты такие темы, как: «Реконструкция главного здания ГМИИ имени А. С. Пушкина», «Перенос живописи на новое основание — как один из способов ее сохранения», «Коллаж в ХХ веке. История и направления», «Традиции в современном дизайне», «Город во сне и наяву. О полевой интерпретации архитектурного пейзажа», «Интерактивная прогулка по историческому центру Москвы». А серия мастер-классов будет посвящена мировым трендам в наследии. Спикерами выступят преподаватели вузов, реставраторы, эксперты по живописи, графике и дизайну.

Завершат образовательную программу и помогут закрепить знания архитектурный и культурологический квизы.

Также в программе фестиваля — самопрезентации студенческих проектов в области сохранения наследия.

Во время трансляции участники смогут увидеть уникальное видеоинтервью-исследование, которое провели студенты факультетов арт-бизнеса и дизайна и рекламы Университета «Синергия» на тему «Ярмарка вакансий. Для тех, кто хочет работать с наследием».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба форума.

В Музее Победы до 30 ноября проходит Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», в рамках которого проводится большая познавательная программа. На мастер-классах гости форума создадут плакаты и мозаичные панно, снимут фильмы и нарисуют портреты.

В четверг, 25 ноября, пройдет мастер-класс по созданию плаката «Герои Отечества». Заслуженный учитель РФ Ольга Нерсесова проведет интерактивную беседу, где участники рассмотрят портреты великих людей.

В воскресенье, 28 ноября, состоятся мастер-класс «Чудеса объемной пластилиновой анимации», где режиссер анимационного кино Алексей Почивалов расскажет о создании «пластилиновых» мультфильмов, и занятие «Работа над созданием персонажа для анимационного фильма. Секреты и советы».