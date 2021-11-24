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Песков призвал не превращать работу с антипрививочниками в «атаку на ведьм»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Песков призвал не превращать работу с антипрививочниками в «атаку на ведьм»
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в работе с антипрививочниками необходим спокойный и сбалансированный подход.

По его словам, работа с противниками вакцинации не является прерогативой администрации президента. Комментируя сообщения о том, что Росздравнадзор поручил своим региональным органам направлять в прокуратуру и следственные органы данные об активных антипрививочниках в социальных сетях и СМИ, Песков отметил необходимость разделять высказывание своего мнения и призывы к чему-либо.

— Безусловно, было бы плохо это все в атаку на ведьм превращать. Здесь, конечно, нужен очень спокойный, трезвый, сбалансированный подход, — передает его слова ТАСС.

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До этого сообщалось, что Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации от COVID-19 в СМИ и социальных сетях для подачи заявлений в прокуратуру и СК. Специалисты Росздравнадзора проводят мониторинг социальных сетей и региональных средств массовой информации. Первое, на что они обращают внимание, — активные антипрививочники, в том числе медики.

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