Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках и сдает их в Следственный комитет

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках и сдает их в Следственный комитет
Фото: СК РФ

Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации от COVID-19 в СМИ и социальных сетях для подачи заявлений в прокуратуру и СК.

Специалисты Росздравнадзора проводят мониторинг социальных сетей и региональных средств массовой информации. Первое, на что они обращают внимания, — активные антипрививочники, в том числе медики.

— Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — передает слова сообщения РИА Новости.

1/2
2/2

До этого открытое письмо к известным противникам вакцинации подписали 11 врачей. Они предложили противникам прививок посетить «красные» зоны. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал открытое письмо, заявив, что в нем наблюдается подмена понятий. Он также пообещал написать ответ на письмо вместе с остальными противниками вакцинации. Кучера относится к числу знаменитостей, которым было адресовано послание медиков.

Читайте также:
Росздравнадзор Следственный комитет Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте