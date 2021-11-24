Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках и сдает их в Следственный комитет

Фото: СК РФ

Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации от COVID-19 в СМИ и социальных сетях для подачи заявлений в прокуратуру и СК.

Специалисты Росздравнадзора проводят мониторинг социальных сетей и региональных средств массовой информации. Первое, на что они обращают внимания, — активные антипрививочники, в том числе медики.

— Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — передает слова сообщения РИА Новости.

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До этого открытое письмо к известным противникам вакцинации подписали 11 врачей. Они предложили противникам прививок посетить «красные» зоны. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал открытое письмо, заявив, что в нем наблюдается подмена понятий. Он также пообещал написать ответ на письмо вместе с остальными противниками вакцинации. Кучера относится к числу знаменитостей, которым было адресовано послание медиков.