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Оскар Кучера заявил о подмене понятий в открытом письме противникам вакцинации

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Оскар Кучера заявил о подмене понятий в открытом письме противникам вакцинации
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации, заявив, что в нем наблюдается подмена понятий.

Кучера относится к числу знаменитостей, которым было адресовано послание медиков.

— Я напишу ответ на это открытое письмо, мы вместе напишем, и вы поймете, что та подмена понятий, которую господин Проценко подписал и еще 10, — это просто смешно и неуважительно, если честно, — приводит слова Кучеры агентство городских новостей «Москва».

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До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и еще 10 известных врачей РФ написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные» зоны, реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

Позже Денис Проценко рассказал, что побудило его написать письмо противникам вакцинации. По его словам, сейчас мнение какого-нибудь известного человека может «развеять» мнение профессионалов. Все больше людей в окружении врача начинают приводить ему контраргументы о вакцинации, услышанные от каких-нибудь медийных личностей.

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