Светлана Немоляева рассказала об отношениях с Валентином Гафтом

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Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Светлана Немоляева поделилась подробностями личной жизни.

Артистка вспомнила, как в юности ее с Валентином Гафтом связывали не только дружеские, но и романтические отношения.

— Когда мы были студентами, у меня был такой дом: приходило очень много интересных людей, ребят из училищ театральных, из художественных училищ. И приходил Валя Гафт. Каким образом, кто его привел, как мы с ним познакомились, я не помню. Но я помню только, что мы с ним даже ходили на каток. И я его как-то спросила, когда мы были с ним где-то, на каком-то вечере: «Валя, помнишь, мы с тобой на каток ходили?». Он говорит: «На каток? Помню». Я говорю: «Ты не помнишь, мы с тобой целовались там, на катке, или нет?». Он говорит: «Вот этого не помню». Тогда же все ходили на каток и целовались, обнимались, — рассказала артистка в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия —1».

Она отметила, что с Гафтом они дружили еще с юных лет и часто играли на съемочной площадке или в театре супругов.

Светлана Немоляева была замужем за актером Александром Лазаревым. Они прожили вместе 51 год, до самой смерти артиста. В браке у них появился сын Александр Лазарев-младший, который продолжил актерскую династию.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, почему не смогла проводить в последний путь своих коллег и товарищей Валентина Гафта и Армена Джигарханяна.