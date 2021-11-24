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Несколько пожарных подразделений появится в Новой Москве в скором времени

Виктория Сикерина

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Несколько пожарных подразделений появится в Новой Москве в скором времени
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы создадут пять дополнительных подразделений пожарной охраны в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель руководителя московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Вагиф Мирмовсум в среду, 24 ноября.

Он отметил, что городские власти особое внимание уделяют развитию указанного округа.

— Там активно создаются подразделения противопожарной службы. В конце этого года, сейчас, правительством Москвы принят документ об увеличении численности противопожарной службы. И в ближайшем будущем там будет создано дополнительно пять подразделений пожарной охраны, — заявил замглавы ведомства.

Мирмовсум добавил, что появление пожарных подразделений снизит время прибытия сотрудников на место вызова до 10 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в пресс-службе ГОЧСиПБ сообщили, что московские спасатели и пожарные более 1,7 тысячи раз привлекались для помощи в ликвидации последствий дорожных аварий с начала 2021 года.

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