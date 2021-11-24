Синоптик рассказал о погоде в столице в ближайшие выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие выходные. По его словам, в конце ноября ожидается потепление.

— Нас ждут выходные дни, полные слякоти как с неба, так и под ногами. Будет нулевая температура в ночные часы, и один-три тепла – в дневные. Облачно, сумрачно, хмуро – ноябрь, — отметил он в комментарии НСН.

Атмосферное давление будет несильно отклоняться от средних значений и составит от 738 до 747 миллиметров ртутного столба. Синоптик отметил, что это абсолютно обычные перепады, которые не окажут влияния на состояние людей.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни не ожидается гололеда на дорогах, но водителям стоит соблюдать осторожность и установленный скоростной режим.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погодных колебаниях в столичном регионе. По словам синоптика, в начале и середине недели будет морозно, а к выходным ожидается оттепель.