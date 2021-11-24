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Изменится график движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД

Виктория Сикерина

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Изменится график движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД
Фото: АГН Москва

Изменения внесли в график движения поездов по второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-2), Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД) с 25 ноября до 8 декабря из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 24 ноября.

Так, с 25 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря в период с 23:20 до 05:20 будет закрыт первый путь на участке от станции Тушинская до станции Павшино. В указанный период времени здесь организуют реверсивное движение. Некоторые составы будут следовать с задержкой в расписании, а другие — проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Нахабино, Стрешнево, Курьяново и Курского вокзала.

— Самые ощутимые изменения — в предстоящие выходные. С 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября закрыт первый путь на участке Рижский вокзал — Красный Балтиец. Работы связаны со строительством новой станции Марьина Роща, — отметили в пресс-службе перевозчика.

28 ноября с 00:58 до 10:55 от станции Каланчевская отменят отправление поезда в сторону Нахабина. Чтобы добраться до этого остановочного пункта, пассажиры смогут воспользоваться Рижским вокзалом. Однако интервал движения составов увеличится, в том числе и на МЦД-2.

— 28–29 ноября с 22:50 до 05:30 закрыт второй путь на станции Люблино-Сортировочная. В связи с этим не будет движения поездов на участке Курский вокзал — Царицыно. 28 ноября последний поезд с Курского вокзала отправится в 22:12, 29 ноября первый — в 05:41. Последний поезд на Москву от станции Царицыно отправляется в 22:15, первый — в 05:39. Пригородные поезда будут курсировать с увеличенным интервалом, — заключили в МЖД.

Также график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в середине декабря 2021 года.

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