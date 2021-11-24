Магистраль местного значения появится в жилой зоне района Лианозово

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Доронина Карта всех событий

Дорогу местного значения построят в жилой зоне столичного района Лианозово на северо-востоке города. Об этом сообщила руководитель ГАУ «Московская государственная экспертиза» Анна Яковлева в среду, 24 ноября.

Она отметила, что магистраль появится на участке от улицы Доронина до Псковской улицы.

— Сегодня при проектировании жилья большое внимание уделяется созданию полноценной сопутствующей инфраструктуры, комплексному развитию кварталов. Помимо возведения спортивных и образовательных объектов, размещения продовольственных магазинов и развлекательных учреждений, в улучшение инфраструктуры входит и создание транспортной инфраструктуры для комфортного передвижения жителей, — заявила глава учреждения.

Яковлева добавила, что движение транспорта по новой дороге будет осуществляться в двухстороннем формате. Однако на участке ограничат скорость до 40 километров в час. На поворотах скорость будет составлять 30 километров в час. Пешеходные переходы через дорогу сделают нерегулируемыми, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что реконструкция Волоколамского шоссе — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до реки Сходни — близится к завершению.