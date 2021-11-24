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Утверждены 50 инженерных схем по программе реновации в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Утверждены 50 инженерных схем по программе реновации в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Программа реновации жилищного фонда предусматривает модернизацию инженерных систем. Для этого в Москве утвердили 50 схем обеспечения жилых объектов ресурсами. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в среду, 24 ноября.

Он отметил, что всего в городе разработали 88 комплексных инженерных схем. Принятые документы позволят сократить время во время строительства новых сетей.

— Для обеспечения энергоресурсами будущей жилой застройки кварталов реновации разработаны 88 комплексных схем инженерного обеспечения (КСИО). Сейчас процедуру согласования с ресурсоснабжающими организациями, Московским фондом реновации и столичными органами исполнительной власти прошли 50 документов, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что обеспечивающие ресурсами сети в жилых кварталах Москвы создали в середине прошлого века, из-за чего они нуждаются в модернизации и ремонте.

— Применение КСИО позволяет сокращать сроки и реализовывать комплекс мероприятий по подключению к инженерным сетям как всего квартала в целом, так и каждого дома в отдельности, — заключил он.

24 ноября Сергей Левкин рассказал, что более 2,5 тысячи москвичей переселят по программе реновации жилищного фонда в Алексеевском районе. Для этого власти города подобрали четыре стартовые площадки.

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