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Ученые выявили неожиданное свойство парацетамола

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые выявили неожиданное свойство парацетамола
Фото: Pexels

Парацетамол способен притуплять чувство тревоги и повышает вероятность рискованного поведения, что может навредить человеку. К такому выводу пришли ученые из университета Огайо в США.

Они исследовали поведение 500 человек, которых разделили на две группы. Первая из них получала парацетамол, а вторая — плацебо. Участникам эксперимента предложили поиграть в компьютерную игру, где нужно было надуть воздушный шарик, чтобы он не лопнул.

Выяснилось, что люди из группы, принявшей парацетамол, показали себя в игре более рискованно. Эксперимент стал свидетельством того, что препарат способен подавлять чувство страха, пишет ФАН.

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что максимальная дозировка парацетамола в сутки — 4 грамма. В больших дозах он может быть токсичен для печени, подчеркнул врач. Кроме того, препарат нельзя употреблять вместе с алкоголем.

До этого телеведущая и врач Елена Малышева отмечала, что жаропонижающий и обезболивающий препарат парацетамол разрешен всем, включая беременных и кормящих. Он имеет критерий безопасности «А», то есть безопасен для мамы и плода.

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